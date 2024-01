Batman: Caped Crusader - serial będzie inny niż animacja z lat 90. Scenarzysta wyjaśnia różnicę

fot. materiały prasowe

Batman: Caped Crusader będzie nowym serialem animowanym o tytułowym superbohaterze, którego twórcą jest Bob Kane. Początkowo projekt był rozwijany przez HBO Max, ale ostatecznie przejął go Prime Video, który od razu zamówił dwa sezony.

Głównym scenarzystą i producentem animacji jest słynny komiksowy scenarzysta Ed Brubaker, który w rozmowie z ComicBookClub przyznał, że Batman: Caped Crusader nie będzie skierowany do tej samej młodszej widowni, co Batman z lat. 90. Jednak warto wspomnieć, że głosu Mrocznemu Rycerzowi również użyczy Kevin Conroy.

Ostrzegam was, to zdecydowanie inny serial niż [Batman]. To w dużej mierze nowa koncepcja zaczynania od nowa. To nie jest PG-13, ale z pewnością jest zupełnie inny. To trochę taki serial, który Bruce Timm zawsze chciał zrobić, ale na który mu nie pozwolono.

Bruce Timm to główny producent takich seriali animowanych jak wspomniany Batman, Nowe przygody Batmana czy Batman - 20 lat później. Twórca również zajmuje się produkcją wykonawczą Batman: Caped Crusader wraz z J.J. Abramsem i Mattem Reevesem. Brubaker kontynuował:

Tego jest więcej - ludzie faktycznie będą uderzani na ekranie i… nie chcę wam tego spoilerować - pewnie wszyscy mnie za to zabiją, jeśli to powiem - ale to będzie trochę w stylu noir. To zdecydowanie inne podejście, które mam nadzieję, że ludziom się spodoba, ale myślę, że niektóre rzeczy też zszokują.

Brubaker zdradził też, że komiksowy scenarzysta Greg Rucka napisał scenariusz do drugiego odcinka, który ma wprowadzić postać Renée Montoyi. Ponadto scenariusz do jednego z epizodów napisała Halley Gross znana z The Last of Us: Part II czy Westworld.