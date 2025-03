AI pomoże przy Avengers: Doomsday. Reżyserzy: "Ludzie się jej boją i nie rozumieją"

Threads/TheArtfulAI/Midjourney

Reklama

Przez miniony weekend w sieci było niezwykle głośno na temat związków AI i Marvel Studios. Wszystko przez wypowiedzi braci Russo, którzy w ramach kampanii promocyjnej The Electric State kilkukrotnie zabrali głos na temat Avengers: Doomsday i Secret Wars, dając do zrozumienia, że sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana przy tworzeniu obu wspomnianych wcześniej filmów MCU. Wśród części odbiorców słowa reżyserów wywołały zaniepokojenie i zdziwienie.

Głos w sprawie AI w Avengers: Doomsday i jego kontynuacji bracia Russo zabrali w rozmowie z Hollywood Reporterem:

Musimy podchodzić do sztucznej inteligencji w taki sam sposób, w jaki podchodzimy do wszystkich innowacji technologicznych. Jest to potencjalnie cenne narzędzie, ten rodzaj nowinek, nad którymi artyści zawsze muszą zachować kontrolę. Ludzie będą odgrywać ważną rolę w procesie twórczym i samym powstawaniu filmów (o Avengers - przyp. aut).

W innym wywiadzie Joe Russo dodał:

AI będzie jeszcze częściej wykorzystywana w przemyśle filmowym. Jest tu dużo wytykania palcami i ogólnej przesady - ludzie się po prostu boją. Nie rozumieją... Ale przecież w swoim stanie generatywnym ona najlepiej nadaje się do pobudzania kreatywności.

Założona przez braci Russo firma AGBO otwarcie używała AI w realizowanych przez siebie projektach; stworzono nawet specjalne stanowisko "dyrektora naukowego", który miał odpowiadać za nadzór nad korzystaniem ze sztucznej inteligencji.

Czy MCU jest tylko dla dzieci?

Reżyserzy zdradzili także powód, dla którego zgodzili się wrócić do MCU:

Cóż, uwielbiamy ten gatunek. Niektórzy odrzucili go jako mniej wszechstronną formę opowiadania historii, bardziej przeznaczoną dla dzieci. Ale my uważamy, że jest on odpowiedni dla dorosłych, jeśli traktuje się go z dojrzałością i zwracając uwagę na całe jego spektrum. On daje nam przecież pełne zaangażowanie w opowiadanie historii. To było coś, co bardzo dokładnie omawialiśmy, gdy pracowaliśmy z Marvelem wcześniej. Chcielibyśmy przywrócić bardziej skupioną, centralną narrację.

Ant-Man wróci w Doomsday?

Na temat swojego potencjalnego udziału w Doomsday i Secret Wars wypowiedział się też ekranowy Ant-Man, Paul Rudd:

Jeśli chodzi o braci Russo, mają mój numer. Wiedzą, gdzie jestem, i to wszystko, co mogę powiedzieć.

Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które mogą wywołać zażenowanie

Avengers: Doomsday ma wejść na ekrany kin 1 maja przyszłego roku.