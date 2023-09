Egzorcysta: Wyznawca - nowy zwiastun. Kontynuacja klasyka horroru

fot. materiały prasowe

Egzorcysta: Wyznawca jest nową kontynuacją kultowego horroru Egzorcysta z lat 70. David Gordon Green chce zrobić coś, co będzie godne filmu, który na zawsze wyznaczył standardy gatunku. Nie jest to jego pierwsza próbą odtworzenia popularnej serii. Przez ostatnie lata tworzył filmy z serii Halloween, której recenzje były dość mieszane. Tutaj obiecuje coś lepszego.

Egzorcysta: Wyznawca - zwiastun

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Leslie Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil.

Egzorcysta: Wyznawca - zdjęcia

Egzorcysta: Wyznawca

Egzorcysta: Wyznawca - premiera 6 października w polskich kinach.

