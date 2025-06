Elden Ring: Nightreign zbyt łatwe? Twórcy mają na to rozwiązanie

fot. Bandai Namco

Reklama

Elden Ring: Nightreign zadebiutowało 30 maja. To spin-off produkcji z 2022 roku, tym razem nastawiony przede wszystkim na rozgrywkę w trybie trzyosobowej kooperacji. Choć poziom trudności — zgodnie z tym, do czego przez lata przyzwyczaiło nas FromSoftware — od samego początku był dość wysoki, twórcy postanowili dodatkowo go podnieść w najnowszej aktualizacji. Wprowadza ona jeszcze potężniejsze wersje bossów, które będą dostępne przez ograniczony czas.

Nowi bossowie, zwani Everdark Sovereigns, to jeszcze bardziej wymagający przeciwnicy, którzy pojawią się pod koniec każdej sesji. Nie tylko dysponują większymi paskami zdrowia i zadają więcej obrażeń, ale mają też zupełnie nowe ruchy.

Jako pierwszy do gry trafił nowy wariant przeciwnika Adel, Baron Nocy. Będzie on dostępny do 26 czerwca, po czym zostanie zastąpiony przez kolejnych potężnych wrogów.

ROZWIŃ ▼

Elden Ring Nightreign dostępne jest na PC, a także konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.