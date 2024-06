Elden Ring: Shadow of the Erdtree stało się nieco łatwiejsze. Poznajcie szczegóły zmian

fot. Bandai Namco

Elden Ring: Shadow of the Erdtree to bardzo wymagający dodatek, a w sieci można znaleźć wiele komentarzy osób, które twierdzą, że poziom trudności jest wręcz zbyt wysoki. I choć twórcy jak na razie nie zdecydowali się na klasyczne ułatwienia potyczek z wybranymi przeciwnikami czy bossami, to najnowsza aktualizacja wprowadziła coś, dzięki czemu zabawa może stać się odrobinę przystępniejsza.

Łatka o numerze 12.2.2 zmienia sposób skalowania wzmocnień pozyskiwanych dzięki aktywowaniu fragmentów Ostrodrzewa. W praktyce oznacza to, że dzięki aktywowaniu każdego kolejnego błogosławieństwa będziemy zadawać jeszcze więcej obrażeń, a otrzymywać ich mniej. Różnice mają być bardziej odczuwalne na początkowych etapach rozgrywki, ale i później również pokuszono się o drobne zwiększenie zdobywanych w ten sposób bonusów.

Przy okazji poinformowano też, że gracze PC, którzy natknęli się na problemy z wydajnością powinni udać się do menu opcji i sprawdzić czy raytracing nie uruchamia się u nich domyślnie. From Software miało bowiem odkryć problem sprawiający, że to ustawienie może aktywować się samoczynnie po po wczytaniu zapisu z poprzedniej wersji gry.

Zapowiedziano również, że w przyszłości doczekamy się kolejnych zmian mających na celu poprawę balansu i wyeliminowanie błędów. Szczegółów jednak nie podano.