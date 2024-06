Elden Ring: Shadow of the Erdtree otrzyma kontroler od firmy Thrustmaster. Oto specjalny model eSwap X2

fot. Thrustmaster

Firma Thrustmaster zaprezentowała nową wersję swojego kontrolera eSwap X2, przygotowaną z okazji premiery Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Pad do PC oraz konsol Xbox One i Xbox Series X|S ozdobiono motywami graficznymi inspirowanymi dodatkiem, a w jego centralnej części znalazł się wizerunek jednego z przeciwników, Messmera Palownika.

Kontroler trafi do sprzedaży 30 września tego roku i jest sprzętem z wyższej półki cenowej, bo trzeba zapłacić za niego 200 euro, czyli około 850 zł. W zamian za tę dość wysoką kwotę otrzymujemy modularną konstrukcję z technologią Hot-Swap, dzięki czemu poszczególne elementy (takie jak d-pad czy gałki analogowe) możemy wymieniać bez potrzeby odłączania zasilania. Oprócz tego użytkownicy mogą liczyć również między innymi na mechaniczne przyciski, ręczną zmianę mapowania oraz możliwość fizycznego zablokowania spustów.

Thrustmaster eSwap X2 - Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition

Na oficjalnym kanale marki w serwisie YouTube opublikowano też wideo, w którym możecie przyjrzeć się kontrolerowi z bliska.