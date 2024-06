Liczyliście niższy poziom trudności w Elden Ring? Hidetaka Miyazaki uważa, że to zepsułoby grę

fot. Bandai Namco

Choć duży, nielinowy świat i mnogość dostępnych opcji sprawiają, że w Elden Ring da się znaleźć sporo ciekawych możliwości pozwalających na "obniżenie" poziomu trudności i dostosowanie go do swoich potrzeb, to nie da się ukryć, że jest to bardzo wymagająca produkcja. Niedawno wydany dodatek zatytułowany Shadow of the Erdtree poszedł zresztą jeszcze dalej. Żeby w ogóle dostać się do nowej zawartości trzeba pokonać dwóch wymagających bossów w podstawowej wersji gry, a w samej nowej lokacji, Królestwie Cienia, natkniemy się na potężnych przeciwników, przy których trzeba wykazać się ogromnymi umiejętnościami lub mnóstwem cierpliwości.

Na temat poziomu trudności wypowiedział się Hidetaka Miyazaki, prezes From Software i zarazem reżyser Elden Ring. W rozmowie z serwisem The Guardian przyznał, że taki zabieg nie wydawał się właściwym rozwiązaniem.

Jeśli naprawdę chcielibyśmy, żeby cały świat grał w tę grę, to zmniejszylibyśmy poziom trudności. Ale to nie było właściwym podejściem. Gdybyśmy się na to zdecydowali, to nie sądzę, że gra byłaby tym, czym jest. Poczucie spełnienia po pokonaniu przeszkód jest fundamentalną częścią doświadczenia. Obniżenie poziomu trudności pozbawiłoby graczy tej radości, a to w moich oczach zepsułoby grę.

Miyazaki został również zapytany o to, jak wygląda jego praca na stanowisku prezesa From Software. Przyznał on, że siedzenie za biurkiem i zarządzanie nie do końca mu odpowiadają i nadal jest on bardzo mocno zaangażowany w proces tworzenia gier.

Jestem prezesem od niemal dziesięciu lat, ale 95% mojego czasu spędzam na tworzeniu gier. Patrząc na to można byłoby powiedzieć, że mam tylko około sześć miesięcy doświadczenia na stanowisku prezesa!