Elizabeth Olsen o zakończeniu filmu. Jaka przyszłość czeka Scarlet Witch w MCU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Serial WandaVision zapowiadał poniekąd to, co stanie się z postacią Wandy w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Scarlet Witch została antagonistką i to bardzo przerażającą, gotową do wyrządzania krzywd, byle osiągnąć swój cel.

Pod koniec filmu, Scarlet Witch ostatecznie zdaje sobie sprawę, jak mocno upadła i jakich rzeczy się dopuściła, kiedy America Chavez konfrontuje ją z jej dziećmi z innego uniwersum. Elizabeth Olsen kapitalnie wcieliła się w swoją postać i zachwyciła krytyków, ale końcówka filmu sugeruje nam, że to mógł być ostatni jej występ w MCU. Co na to aktorka? W rozmowie z Extra została zapytana o kulminację filmu.

Jest kilka różnych możliwości tego, co mogło się wydarzyć na końcu filmu. Przede wszystkim chcę usłyszeć, co fani, którzy znają ją najlepiej, chcieliby zobaczyć w przyszłości.

Podczas innego z wywiadów dla Access Hollywood, Elizabeth Olsen powiedziała, że jej zdaniem postać ta nigdy nie odejdzie, zwłaszcza biorąc pod uwagę multiwersum. Aktorka w rozmowie z Hollywood Life dodała, że jest zadowolona z tego, jak przebiegł wątek jej postaci i jak zakończył się w nowym widowisku.

Myślę, że w jakiś sposób musiało się to skończyć tak, jak się skończyło i jestem teraz ciekawa, co czeka nas dalej po tym, co się wydarzyło.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - nowe zdjęcia

Aktorka w rozmowie z Variety odpowiedziała też na pytanie o najtrudniejszą scenę z filmu. Wspomina moment, w którym musiała nakrzyczeć na dwie małe postacie, które kocha - Billy'ego i Tommy'ego.

Jest moment, w którym muszę rzucić się na ludzi, których kocham i była to trudna scena. Jedna z tych osób - małe ludziki, które kocham - rzucały we mnie różnymi rzeczami w tej scenie i przypadkowo uderzył mnie w twarz naprawdę mocno. Grałam dalej i to wykorzystałam. Czułam się tak źle, że wykorzystałam to jako aktorka i pozwoliłam, aby to wpłynęło na moją reakcję wobec ludzi, których kocham. Bo oni byli potem przerażeni. To było coś, co wcale mi się nie podobało, ale wiedziałam, że to będzie dobre dla sceny.

Została też oczywiście zapytana o powrót do MCU:

To dziwne, że spodziewam się powrotu, ale nikt mi nie powiedział, że będą tego chcieli! Ale zakładam po prostu, że znowu mnie wezmą. Nie wiem w jakim stopniu i jakiej roli, ale mam nadzieję, że wrócę. Mam też nadzieję, że będzie jeszcze okazja do zabawy w nowe rzeczy. Mam wrażenie, że zrobiliśmy z nią już tak wiele. To było naprawdę kilka szalonych lat z Wandą.

Zobacz także:

Doktor Strange w multiwersum obłędu - film w kinach.