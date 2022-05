Jan Žižka - zwiastun historycznego widowiska z Czech. Hollywoodzcy aktorzy i duży budżet

fot. materiały prasowe

Jan Žižka to oficjalny tytuł czeski, ale w wielu krajach film będzie wyświetlany pod angielskim tytułem Medieval. Jest to najdroższy film w historii czeskiej kinematografii. Wydano na realizację 23 mln dolarów. Pierwszy zwiastun pokazuje, że te pieniądze są na ekranie. Prace na planie miały miejsce w 2018 roku.

Tytułową role gra Ben Foster (Warcraft: Początek), a towarzyszą mu Michael Caine, William Moseley, Matthew Goode, Sophie Lowe oraz Til Schweiger. Film został nakręcony w języku angielskim.

Jan Žižka - zwiastun

Jan Żiżka

Jan Žižka - o czym jest film?

Historia oparta jest na życiu tytułowego wojownika, który jest uznawany za jednego z najwybitniejszych dowódców w historii. Nie przegrał żadnej bitwy, a walczył w czasie wojen husyckich. Po tym jak cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego umiera, królowie Czech i Węgier walczą o kontrolę nad tronem. Boreš (Michael Caine) zatrudnia najemnika Jana Żiżkę (Ben Foster), aby porwać narzeczoną wpływowego lorda Jindřicha III z Rožmberka (Til Schweiger), Lady Katherine (Sophie Lowe), aby nie dopuścić do tego, by objął władzę. Gdy Katherine staje się pionkiem w wojnie królów, Jan zakochuje się w jej duchu i oddaniu ludowi. Podejmuje śmiałą próbę uwolnienia jej i wraz ze swoją armią buntowników walczy z korupcją, chciwością i zdradą. Jan zdaje sobie sprawę, że los cesarstwa leży w jego miłości do lady Katherine, a jego własny los nie leży w rękach królów, ale w rękach jego ludzi.

Petr Jákl wyreżyserował na podstawie własnego scenariusza. Premiera w Czech i wielu krajach Europy odbędzie się 8 września w kinach. Natomiast 31 października 2022 roku ma trafić on do platform VOD. Polska data premiery nie jest znana.