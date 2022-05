Doktor Strange w multiwersum obłędu podbija kina. Wynik z box office jest świetny

fot. IMDB.com

Możemy powiedzieć to wprost. Po Spider-Man: Bez drogi do domu oraz Batmanie, Doktor Strange w multiwersum obłędu jako trzeci wysokobudżetowy film rozkręca kina do wyników sprzed pandemii koronawirusa. Według bieżących doniesień debiut w Ameryce Północnej zamknął się w kwocie 185 mln dolarów. Co prawda, prognozy sugerowały kwotę bliższą 200 mln dolarów, ale to i tak jest kapitalny wynik. Sprzedano 13,5 mln biletów w samy weekend. Nadal jest to drugi najlepszy wynik czasów pandemii. Są to standardowo wyniki szacunkowe i gdy we wtorek pojawią się finalne, nie jest wykluczone, że będą one wyższe.

Poza Ameryką Północną film zbiera 265 mln dolarów. Sumując, po weekendzie na koncie zebrano 450 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów, więc film już bez problemu zwrócił koszty produkcji, bo mówiło się, że powinien zebrać 400 mln dolarów, by osiągnąć ten cel.

450 mln dolarów globalnego otwarcia to znakomity wynik i drugi najwyższy dla hollywoodzkiego filmu w czasach pandemii. W kontekście samego MCU to czwarte najlepsze globalne otwarcie po Avengers: Koniec gry, Avengers: Wojna bez granic oraz Spider-Man: Bez drogi do domu.

Animacja Pan Wilk i Spółka zajmuje drugie miejsce z wynikiem 9,77 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrano 57,5 mln dolarów. Poza USA do tej pory zebrano 90,6 mln dolarów. Sumując, na koncie 148,1 mln dolarów przy budżecie 80 mln dolarów.

Podium zamyka Sonic. Szybki jak błyskawica 2 z wynikiem 6,2 mln dolarów. Do tej pory osiągnięto 169,9 mln dolarów wpływów ze sprzedaży biletów do kin. Ze świata zbiera 8,2 mln dolarów, mając razem 179,5 mln dolarów. Sumując na koncie znakomite 349,4 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów.