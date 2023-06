Elizabeth Olsen nie tęskni za rolą Wandy Maximoff? Zaskakująca odpowiedź aktorki

Źródło: Marvel

Marvel Studios jest pochłonięte opracowywaniem swoich nadchodzących filmów, które zostaną częścią Fazy 5, a fani nie mogą doczekać się dalszych losów w Sadze Multiwersum. Wszystkie oczy widzów są skierowane na przyszłość ich ulubionych Avengersów. Tymczasem, podczas rozmowy dla serii Variety Actors on Actors, Elizabeth Olsen udzieliła zaskakującej odpowiedzi na pytanie, czy tęskni za wcielaniem się w Wandę Maximoff.

Elizabeth Olsen o roli jako Wanda Maximoff

Tak odpowiedziała aktorka:

- Nie tęsknię. Minęło już prawie 10 lat odkąd ją gram. I pokochałam to. Myślę, że powodem, dlaczego nie dzwonię codziennie do Kevina Feige’a z pomysłami jest to, że jestem naprawdę dumna z tego, co mogliśmy zrobić. Sądzę, że WandaVision była naprawdę zaskakującą okazją. Gdyby ktoś powiedział mi, że zwolniono mnie z filmów Marvela, wciąż czułabym dumę z tego, co zrobiliśmy. Naprawdę próbuję wymyślić, jak rozwinąć inne filmy i postacie, aby było w tym mniej Marvela.

Kevin Feige o przyszłości Scarlet Witch w MCU

Kiedy Feige został zapytany o Olsen, odpowiedział: „Jest niebywale skromna i twardo stąpa po ziemi. A jednak, kiedy kamery się włączają, jest żywiołem.”

A co z Wandą Maximoff? Producent odparł: „Jest jeszcze sporo do rozwinięcia. Nadal nie poruszyliśmy wielu jej głównych wątków z komiksów.”

Oprócz tego, Feige odniósł się do ostatniego występu Wandy Maximoff/Scarlet Witch w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Bohaterka została zmiażdżona pod zawalającą się górą Wundagore, ale sam producent napomknął, że nie widzieliśmy ciała. „Czy widzieliśmy ją pod gruzami? Widziałem spadającą wieżę i mały czerwony błysk. Nie wiem, co to znaczy.” – zdradził producent Marvel Studios. „Pracowałbym z Lizzie przez kolejne 100 lat, gdybyśmy mogli. Wszystko jest możliwe w multiwersum!”

Elizabeth Olsen o następnych krokach Wandy Maximoff

ComicBook.com rozmawiało z odtwórczynią Scarlet Witch o jej przyszłości z Marvel Studios. Aktorka zdradziła, że gdyby miała wybór, następną wielką przygodę Wandy Maximoff oparłaby na komiksie Jamesa Robinsona Witches Road.

Oto, co aktorka miała do powiedzenia o tej powieści graficznej:

- Myślę, że często fani mają najlepsze pomysły, a ja sama nie wiem, gdzie pójdziemy dalej i jakie są granice MCU, bo nie śledzę tych planów. Fani zawsze wiedzą jak wyglądają te plany, nawet jeśli nie są ogłoszone. Ja nie, chociaż mam pewne wyobrażenie… Jest parę obrazów w mojej głowie, myślę, że z Witches Road, o tym, jak ona marnieje i próchnieje podczas używania swoich mocy. Jest coś w tej starszej kobiecie, która starzeje się od swoich mocy, co mnie interesuje. Nie wiem za bardzo co to może oznaczać, ale w sumie chciałabym grać starą.