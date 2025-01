Wyciekł fragment stroju Sentry'ego z Thunderbolts*! Logo jak z komiksów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na premierę Thunderbolts*, nowego filmu z MCU o drużynie antybohaterów, trzeba jeszcze trochę poczekać. W nowej produkcji ma zadebiutować Sentry, czyli postać znana z komiksów, a przy tym będąca jedną z najpotężniejszych w uniwersum. W dotychczasowym zwiastunie pojawił się jedynie w ubraniu codziennym, a nie swoim klasycznym, ikonicznym kostiumie. Mówi się jednak, że ma go założyć w trakcie filmu, co zapowiadał sam aktor.

Do sieci wyciekło zdjęcie, które może przedstawiać fragment klasycznego stroju Sentry'ego, który ten założy w Thunderbolts* na późniejszym etapie. Mamy tu identyczny schemat kolorów, a także charakterystyczne logo superbohatera. Mimo wszystko należy na to patrzeć z przymrużeniem oka, ponieważ sfabrykowanie takiego obrazu nie byłoby w obecnych czasach trudne. Warto jednak wspomnieć, że ta grafika pokrywa się z innym wyciekiem i rzekomym opisem stroju Sentry'ego, o którym przypominamy poniżej.

Thunderbolts* - tak ma wyglądać kostium Sentry

Materiał ma metaliczny połysk. Kluczowe cechy kostiumu to Kołnierz i Klatka Piersiowa: wysoki, czarny kołnierz kontrastuje ze złotym kolorem stroju, przechodząc w czarne akcenty wokół ramion i nad klatką piersiową. Pasek ma dużą okrągłą klamrę z wytłoczonym wzorem „S” w odcieniach złotego i czarnego. Złoty kostium sięga do nóg, ma czarne ochraniacze ma kolanach i łydkach, które idealnie pasują do butów w tym samym kolorze. Buty wyglądają solidnie i dodają praktycznego akcentu.

Z tego opisu wynika, że Sentry dostanie kostium dość wierny komiksom.

Marvel - najpotężniejsze postacie w komiksach. Które miejsce zajął Sentry?

Przypominamy, że Sentry jest jedną z najpotężniejszych postaci w komiksowym uniwersum Marvela, która siłą niewiele odstaje od Thanosa czy Mefisto. Zobaczcie sami poniższe zestawienie: