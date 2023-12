Elizabeth Olsen wraca do MCU na dobre? Chodzi o ten projekt - aktor się wygadał

Marvel

Status postaci Scarlet Witch w MCU w chwili obecnej pozostaje niejasny - przypomnijmy, że wydana w USA książka Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline zawiera informację, według której bohaterka poniosła śmierć w trakcie finałowych wydarzeń filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. W żaden sposób nie zmienia to faktu, że Elizabeth Olsen jest nieustannie pytana o swój ewentualny powrót do Kinowego Uniwersum Marvela.

Wiemy już, że aktorka podłoży głos postaci Wandy Maximoff w 2. sezonie serialu animowanego A gdyby...?. Wygląda jednak na to, że możemy się jej również spodziewać w projekcie aktorskim - chodzi tu o nachodzącą produkcję Agatha: Darkhold Diaries. Jej członek obsady, Asif Ali, został w weekend zapytany przez jednego z fanów na Instagramie:

Czy Wanda jest w serialu Agatha? Proszę, powiedz...

Ali zareagował na to pytanie krótką, entuzjastyczną odpowiedzią: "Tak!". Niedługo później usunął jednak swój komentarz, najprawdopodobniej wcześniej wyjawiając coś, do czego nie był uprawniony.

W maju zeszłego roku sama Olsen zapewniała, że w produkcji Agatha jej nie zobaczymy. Z drugiej strony przyznawała ona, że "z chęcią zrobiłaby każdy projekt wraz z Kathryn Hahn".

