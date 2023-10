Marvel oficjalnie rozstrzyga: czy Scarlet Witch zginęła w Doktorze Strange'u 2? Tego się spodziewaliśmy?

Marvel

Marvel w końcu oficjalnie zabrał głos w sprawie, która od premiery filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu spędzała sen z powiek fanom MCU: czy Scarlet Witch przeżyła, czy jednak poniosła śmierć w trakcie ukazanego w rzeczonej produkcji zniszczenia góry Wundagore? Przypomnijmy, że przyszłość postaci Wandy Maximoff w Kinowym Uniwersum Marvela nie jest w tej chwili jasna; portretująca ją Elizabeth Olsen stwierdziła nawet, że "nie tęskni" za swoją postacią, będąc jednocześnie "dumną z tego, co udało się z nią zrobić".

Scarlet Witch w MCU nie żyje

Los Scarlet Witch oficjalnie rozstrzyga niedawno wydana na amerykańskim rynku książka Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. Jeden z jej fragmentów daje wyraźnie do zrozumienia, że Wanda Maximoff zginęła w Doktorze Strange'u 2. Wydarzenia z finału filmu zostały opatrzone wzmianką "główna postać umiera", by później tak przedstawić sekwencję zniszczenia góry Wundagore:

Scarlet Witch zostaje ostatecznie powstrzymana przez to, co kocha: swoje dzieci, które są bezpieczne i szczęśliwe z własną matką, ale jednocześnie przerażone jej złowrogą wersją.

I później:

Gdy dobra Wanda z Ziemi-838 woła chłopców i zapewnia załamaną Scarlet Witch, że dzieci będą kochane, Wanda Maximoff z Ziemi-616 ostatecznie się poddaje: niszczy Wundagore, która zawala się na nią, tym samym kończąc dwa wielkie zagrożenia dla całego multiwersum.

Wspomniane w opisie "zagrożenia" odnoszą się więc do góry Wundagore, jak i samej Scarlet Witch.

