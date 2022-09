Elvis - czterogodzinna wersja filmu ujrzy światło dzienne? Reżyser odpowiada

Fot. Materiały prasowe

Elvis to biografia jednej z największych ikon muzyki, Elvisa Presleya. Film zdobył uznanie widzów i krytyków. Mimo tego, że metraż kinowy produkcji wynosi 2 godziny i 39 minut, to pojawiła się wiadomość, że istnieje jeszcze czterogodzinna wersja widowiska. Reżyser filmu, Baz Luhrmann, w rozmowie z portalem Screen Rant wyjawił, że jest otwarty na to, aby ujrzała ona światło dzienne. Przyznał jednak, że aby to się stało musiałby posiedzieć jeszcze z projektem jakieś 4-6 miesięcy, żeby doszlifować dodatkowe sceny pod względem technicznym. No i oczywiście w grę wchodzi również chęć Warner Bros, aby wypuścić taki projekt.

Elvis - zdjęcia

Elvis Tom Hanks

Film opowiada o życiu Elvisa Presleya, od najmłodszych lat jako chłopca zafascynowanego muzyką gospel i soulem, przez wielką karierę jako jednej z największych gwiazd muzyki, po załamanie się u niego pasji do śpiewania. Narratorem opowieści jest pułkownik Tom Parker, wieloletni manager Elvisa.

W obsadzie produkcji znajdują się Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge, Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel i Kodi Smit-McPhee.