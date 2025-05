Minecraft. Film już online. Gdzie obejrzeć w streamingu?

foto. materiały prasowe

Minecraft. Film to kinowy fenomen 2025 roku. Co tu się wydarzyło! Słyszeliśmy o reakcjach widzów z kin na całym świecie, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Adaptacja gry pod tym samym tytułem pobiła wszelkie rekordy popularności – również w Polsce, gdzie osiągnęła najlepszy wynik frekwencyjny podczas weekendu otwarcia od 1989 roku! Teraz film można obejrzeć w domu.

Minecraft – gdzie obejrzeć film online?

Od 20 maja 2025 roku film jest dostępny w serwisach streamingowych:

Rakuten – kupno: 69,99 zł, wypożyczenie (48 godzin): 49,99 zł

Player.pl – wypożyczenie: 49,99 zł

Play Now – wypożyczenie: 49 zł

Adaptacja gry zarobiła w kinach na całym świecie 929,3 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym 150 mln. Do tego należy doliczyć wpływy ze sprzedaży cyfrowej, które przełożą się na kolejne zyski.

Minecraft. Film – opis fabuły

Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) oraz Dawn (Danielle Brooks) zostają wciągnięci do tajemniczego portalu prowadzącego do Nadziemia. Na miejscu spotykają genialnego rzemieślnika Steve’a (Jack Black) i podejmują się misji, by odzyskać swoje unikalne cechy oraz wrócić do prawdziwego świata. Podczas tej podróży poznają wiele postaci znanych z gry.