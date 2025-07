Ezra Bridger szykuje się na walkę w 2. sezonie Ahsoki. Aktor opublikował nagranie z treningu

fot. IMDb

Wkrótce mają się rozpocząć prace nad kolejnym sezonem popularnego serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Dalszy ciąg historii tej bohaterki ma ostatecznie prowadzić wedle plotek do kinowego widowiska podsumowującego tak zwane Mandoverse. W Ahsoce pojawiło się wiele postaci, które na pewno znali fani kreskówek Wojny klonów i Star Wars: Rebelianci. W końcu mogli zobaczyć dalszy ciąg losów Ezry Bridgera, głównego bohatera drugiego serialu animowanego, którego w wersji aktorskiej zagrał Eman Esfandi.

Aktor podzielił się nagraniem w swoich mediach społecznościowych, na którym pokazał próbkę umiejętności z operowania mieczem świetlnym. Jest to zapewne część przygotowania do nowego sezonu Ahsoki. Sugeruje to, że zobaczymy jeszcze więcej akcji z udziałem tego bohatera, który ponownie będzie dzierżyć ikoniczną broń. Sprawdźcie nagranie poniżej:

