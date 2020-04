Enola Holmes - Netflix przejmuje film o siostrze Sherlocka Holmesa

Netflix nabył prawa do filmu Legendary Pictures Enola Holmes opartego na serii książek autorstwa Nancy Springer, które opowiadają o młodszej siostrze Sherlocka i Mycrofta Holmesów, również zapalonej detektyw. Gwiazdą produkcji jest Millie Bobby Brown. Ponadto w obsadzie znajdują się Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Sam Claflin, Fiona Shaw oraz Adeel Akhtar. Reżyseruje Harry Bradbeer na podstawie scenariusza Jacka Thorne'a. W filmie tytułowa bohaterka ma zająć się zagadką zaginięcia swojej matki. Na razie nie wiadomo, kiedy projekt trafi do oferty platformy, jednak z oficjalnej wiadomości wynika, że wkrótce. Ma to być pierwsza część nowej, dochodowej serii.

Ponadto streamingowy gigant za 20 mln dolarów zakupił prawa do filmu Starling w reżyserii Teda Melfi. W obsadzie dramatu znajdują się Melissa McCarthy, Kevin Kline , Chris O'Dowd i Timothy Olyphant. Produkcja opowiada historię małżeństwa, które próbuje odbudować związek po tragedii. On wyrusza w podróż, ona próbuje leczyć się uprawianiem ogrodu, który jednak atakuje pewien szpak. Kobieta zwraca się o pomoc do weterynarza, aby pomógł jej z tym problemem. Wkrótce okazuje się, że ma on większy wpływ na jej życie.