Enola Holmes: premiera książki z okładką filmową

Poradnia K.

Enola Holmes to ekranizacja powieści Nancy Springer o młodszej siostrze Sherlocka Holmesa. Film, który zadebiutuje 23 września na platformie Netflix, ma doborową obsadę. W główne postacie z rodziny Holmesów wcielili: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin i Helena Bonham Carter.

Przypomnijmy, że do tej pory w Polsce ukazały się trzy tomy przygód Enoli Holmes. Dzisiejsza premiera to reedycja pierwszego tomu, czyli Sprawy zaginionego markiza.

Oto okładka i opis książki wydanej dzisiaj przez Poradnię K.:

Źródło: Poradnia K

Dziewiętnastowieczna Anglia. W dniu swoich urodzin Enola Holmes odkrywa, że jej matka nagle znika, pozostawiając córce zestaw dziwacznych fantów i serię zagadek. Beztroskie dzieciństwo dorastającej dziewczyny nagle się kończy, a obowiązek opieki nad nią spada na dwóch starszych braci – Sherlocka i Mycrofta, którzy za wszelką cenę chcą niesforną siostrę wpakować w gorset

i wysłać na pensję z internatem. I tu się zaczyna…

Enola buntuje się i ucieka do Londynu, by odnaleźć matkę. Wkrótce przekona się, jak wygląda życie samotnej kobiety w wielkim i niebezpiecznym mieście, do perfekcji opanuje sztukę ukrywania się przed najlepszym detektywem w historii i połową Scotland Yardu - i wreszcie - uwikłana w sprawę porwania młodego markiza – rozwiąże swoją pierwszą zagadkę kryminalną…