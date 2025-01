Powstanie kontynuacja serii Ori? Moon Studios rozważa taką możliwość

fot. Moon Studios

Moon Studios, twórcy uwielbianych przez graczy tytułów Ori and the Blind Forest oraz Ori and the Will of the Wisps, obecnie skupiają się na rozwoju swojej najnowszej produkcji – No Rest for the Wicked. Fani serii Ori mogą jednak żyć nadzieją, ponieważ studio nie wyklucza powrotu do tego uniwersum.

Thomas Mahler przyznał, że stworzenie historii dla trzeciej części serii stanowiłoby spore wyzwanie. Dwie poprzednie odsłony – Ori and the Blind Forest (2015) oraz Ori and the Will of the Wisps (2020) – zostały entuzjastycznie przyjęte zarówno przez krytyków, jak i graczy. Obie gry zachwycały piękną oprawą wizualną, poruszającą narracją i doskonałym dopracowaniem mechanik platformowych. Zamknięcie tej historii w sposób satysfakcjonujący dla fanów nie jest prostym zadaniem.

Mahler zaznaczył jednak, że kilka dni temu otrzymał telefon od Microsoftu, który jest właścicielem praw do marki Ori. Choć nie potwierdził wprost, że rozmowa dotyczyła trzeciej części, można przypuszczać, że gigant z Redmond jest zainteresowany kontynuacją.

Mimo rozmów z Microsoftem, Thomas Mahler podkreślił, że obecnie głównym celem Moon Studios jest dopracowanie i wydanie No Rest for the Wicked. Ten nowy projekt studia to zupełnie inne doświadczenie niż Ori – to gra akcji RPG, która ma zaoferować mroczniejszą i bardziej dojrzałą narrację. Data premiery No Rest for the Wicked pozostaje nieznana. Aktualnie gra dostępna jest we wczesnym dostępie na platformie Steam.