Tak wygląda złoczyńca z Kapitana Ameryki 4! Pokazano, kto pociąga za sznurki!

Do sieci trafiły oficjalne grafiki promujące film Kapitan Ameryka 4. Widzimy na nich różne postacie, na czele z Leaderem, czyli głównym złoczyńcą tej historii. Do tej pory w promocji jego wizerunek był utrzymywany w tajemnicy. Nawet w zwiastunach był tylko postacią pociągającą za sznurki z cienia. Dzięki grafikom widzimy, że twórcy chcieli go wiernie przenieść z komiksów. Przypomnijmy, że gra go Tim Blake Nelson, który zagrał tę rolę po raz pierwszy w Incredible Hulk z 2008 roku, czyli pierwszym filmie MCU. Tam dopiero na końcu przemienił się w Leadera.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - grafiki

Zobaczcie, jak prezentuje się złoczyńca filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Oprócz niego widzimy też, że dwie nowe postacie zobaczymy w akcji. Grafiki promocyjne sugerują, że agentka zwana Sabra będzie mieć swój kostium, a Isaiah Bradley, czyli pierwszy superżołnierz MCU, również ruszy do akcji. Ta postać została przedstawiona w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat został wyreżyserowany przez Juliusa Onaha. Marvel Studios opóźniło film o rok, aby go dopracować i upewnić się, że widzowie otrzymają jakość, jakiej zawsze oczekują od MCU. W 2024 roku odbyły się dodatkowe zdjęcia, podczas których dodano między innymi postać Sidewindera, graną przez Giancarlo Esposito.

Kapitan Ameryka 4 ma premierę w lutym 2025 roku.