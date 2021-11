Eternals - easter eggi w filmie. Kapitan Ameryka, Blade i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel/materiały prasowe

Eternals to widowisko Kinowego Uniwersum Marvela, które wprowadza do MCU dziesięcioro zupełnie nowych bohaterów. W produkcji znajdziemy sporo easter eggów, które nawiązują między innymi do Kapitana Ameryki, poprzednich produkcji Marvela, Supermana czy nawet Piotrusia Pana. Poniżej możecie sprawdzić je wszystkie.

Bohaterami produkcji są przedstawiciele tytułowej grupy - niemalże boskie istoty, które zostały stworzone przez rasę Celestian. Eternals zostali wysłani na Ziemię 7000 lat wcześniej, aby ochronić ludzkość przed Dewiantami, bestiami z głębin kosmosu. Po latach muszą ponownie połączyć siły, aby jeszcze raz stanąć do walki o losy Ziemian.

W obsadzie znajdują się między innymi: Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Barry Keoghan i Brian Tyree Henry. Reżyseruje zdobywczyni Oscara - Chloe Zhao.