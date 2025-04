Fot. HBO

Adaptacje gier stają się coraz popularniejsze. W ostatnim czasie najwięcej mówi się o filmie Minecraft, który zdominował kina oraz The Last of Us, które powróciło z 2. sezonem pełnym emocjonujących wydarzeń. Wcześniej mogliśmy oglądać animację Arcane oraz serial Like a Dragon: Yakuza. Universal też chce stworzyć swój tytuł oparty na grze. Według źródeł Deadline studio pracuje nad adaptacją Out Run od firmy Sega.

Out Run - twórcy filmu

Serwis podał, że Out Run wyreżyseruje Michael Bay na podstawie scenariusza Jaysona Rothwella (Polar). Sydney Sweeney, która oprócz występowania przed kamerą zajmowała się ostatnio produkcją filmów (Niepokalana czy nadchodząca biografia Christy Martin), została producentką tego tytułu. Tę funkcję będą również sprawować Bay i Brad Fuller z ramienia Platinum Dunes, które miało pierwszeństwo do wglądu w scenariusz. Ponadto producentem będzie też Toru Nakahara (trzy części Sonic. Szybki jak błyskawica) od Segi. Z kolei Shuji Utsumi, prezes Sega Corp. będzie nadzorował projekt.

Out Run - o czym jest gra?

Szczegóły fabuły filmu są nieznane. Natomiast Out Run to gra zręcznościowa wydana w 1986 roku, w którą można było grać na automacie wyposażonym w kierownicę oraz ruchomy fotel, co było nowością w tamtych czasach. Ponadto posiadała wyjątkową grafikę, nieliniową rozgrywkę oraz ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Hiroshiego Kawaguchiego. Celem gry było ominięcie korków i dotarcie do jednego z pięciu miejsc docelowych zanim skończy się czas. Gra stała się światowym hitem i od tego czasu powstało wiele części.

Dla Universal nie będzie to pierwsza adaptacja gry. Wcześniej nakręcili Super Mario Bros: Film oraz Pięć koszmarnych nocy, co przyniosło im ogromne zyski - odpowiednio 1,4 miliarda dolarów oraz 290 mln dolarów.