Eternals - ani nerd, ani terrorysta. Kumail Nanjiani piętnuje stereotypizację

Fot. materiały prasowe

Eternals będzie kolejnym superbohaterskim filmem Marvela. Dużo szumu wywołał Kumail Nanjiani, który mocno przypakował, by wcielić się na ekranie w Kingo, gwiazdę Bollywood, która potrafi emitować kosmiczną energię ze swoich dłoni. Aktor wypowiedział się dla Los Angeles Times, że jego fizyczna transformacja była jednym z wielu wyborów, dzięki którym jego bohater nie będzie reprezentował sobą stereotypów o osobach ciemniejszej karnacji, w tym ludzi z Bliskiego Wschodu czy Pakistanu. Według niego tacy aktorzy muszą często grać albo nerdów, albo terrorystów.

Jestem w tej branży już jakąś dekadę i przyjrzałem się temu, jakie możliwości mają kolesie mojego koloru skóry. Możemy być nerdami. Chciałem być przeciwieństwem tego - by moja postać była fajna. Z byciem nerdem często idzie w parze bycie słabym, więc zależało mi na tym, by Kingo był silny fizycznie. Możemy być też terrorystami i tego też wolałem uniknąć. Chciałem za to, by mój bohater był kimś pełnym radości. Pracując z Chloé, mieliśmy podejście, by wziąć każdą rzecz, której nie mogłem zrobić do tej pory, a potem zrobić z tego kogoś, kto jest totalnym przeciwieństwem tego, jak amerykańska popkultura widzi ludzi z Pakistanu czy Bliskiego Wschodu.

Eternals

Kumail Nanjiani dodał, że jest szczęśliwy, że Chloé Zhao spodobał się ten pomysł. Ponieważ gdy masz tyle postaci, co w Eternals, to próbujesz nie zlać się z nimi wszystkimi w jedno i musisz mieć na to konkretny pomysł. Aktor zdecydował, że podczas tworzenia postaci będzie też się świetnie bawił.