Jeden z aktorów nie jest potrzebny na planie nowej Diuny. Film będzie wyjątkowy wizualnie
Josh Brolin wystąpił w popularnym podcaście i podał przyczyny nieobecności na planie nowej Diuny. Zdziwił się też zachowaniem swoich dawnych kolegów i koleżanek z planu, którzy najwidoczniej nie przeczytali jeszcze scenariusza.
Josh Brolin wystąpił w popularnym podcaście i podał przyczyny nieobecności na planie nowej Diuny. Zdziwił się też zachowaniem swoich dawnych kolegów i koleżanek z planu, którzy najwidoczniej nie przeczytali jeszcze scenariusza.
Trwają pierwsze prace na planie kolejnej części Diuny w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Na planie nie jest obecny jeden z aktorów, który miał ważną rolę w pierwszych dwóch filmach. Jest to spowodowane samą książką. Nowy film adaptuje wydarzenia z Mesjasza Diuny, w której rola Gurneya Hallecka nie jest aż tak duża, co w pierwszej części książkowej serii. Z racji tego wcielający się w tę postać w filmach Josh Brolin nie jest na razie potrzebny na planie zdjęciowym, co pozwala mu też aktywnie promować Zniknięcia Zacha Creggera.
Brolin w trakcie podcastu Happy Sad Confused pochwalił scenariusz do nowej części i przyznał, że jest świetny. Co ciekawe, koledzy i koleżanki z planu byli zdziwieni jego nieobecnością, na co ten żartobliwie odpowiedział:
Nawet kontaktował się w tej sprawie z reżyserem, ponieważ był zdziwiony otrzymywanymi pytaniami o to, czy "idzie z pozostałymi do łaźni w Budapeszcie." Aktor dodał, że szefostwo Warner Bros. również jest bardzo zadowolone ze scenariusza i aktualnego przebiegu prac na planie.
Diuna: Część trzecia będzie wyjątkowa wizualnie
Denis Villeneuve niejednokrotnie tłumaczył, że kolejna część nie będzie wcale zwieńczeniem trylogii, a po prostu nowym rozdziałem, który będzie się różnić od pierwszych dwóch filmów. Dowodem na to może być zmiana operatora - będzie nim Linus Sandgren, a nie dotychczasowy Greig Fraser, który będzie zajęty kręceniem zdjęć do 2. części Batmana od Matta Reevesa. Kolejną zmianą może być przejście z kręcenia cyfrowymi kamerami do użycia taśmy filmowej. Wydaje się, że potwierdziła to firma Kodak, która opublikowała wymowne zdjęcie w swoich mediach społecznościowych, a które później zostało usunięte.
Wcześniej donoszono, że film zostanie w całości nakręcony kamerami IMAX, co potwierdził sam szef, ale następnie dodano sprostowanie wyjaśniające pomyłkę.
Źródło: comicbook.com
