Eternals - reżyserka komentuje decyzję Kingo. Scenarzyści o swoim pomyśle na serial

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. materiały prasowe

Eternals dotyczy konfliktu tytułowych Przedwiecznych z Dewiantami, ale widzowie będący po seansie najnowszego filmu Marvel Studios wiedzą, że doszło do kłótni także wewnątrz grupy bohaterów. Każdy z nich miał swoje motywacje i Przedwieczni podejmowali różne decyzje. Ikaris chciał do końca zrealizować plan Arishema, aby Celestial Tiamut narodził się na Ziemi, co doprowadziłoby do zniszczenia całej planety. Dołączyła do niego Sprite, zaś Sersi i reszta ekipy postanowiła powstrzymać plan Arishema. Po środku tego konfliktu stanął Kingo, który pogodził się z planem Celestiala, ale nie chciał walczyć ze swoimi przyjaciółmi, więc się wycofał.

W jednym z wywiadów reżyserka, Chloé Zhao stwierdziła, że to jeden z ważniejszych w jej odczuciu momentów, ponieważ w pewnym sensie redefiniuje gatunek. To jest sytuacja, w której moralność bohaterów nie jest czarna lub biała i mogą podejmować decyzje zaskakujące dla widzów.

Kingo kocha Ziemię, ale ma silne przekonania, tak jak Ikaris. Nie różni się od Ikarisa pod względem wiary w Celestiali i wiary w większe dobro, w fakt, że ludzie i Ziemia nie mają prawa wyłamywać się z naturalnego porządku. Wierzy w to. Różnica między nim a Ikarisem polega na tym, że może wierzyć w coś osobiście, ale nie uważa, że powinien ranić innych ludzi za swoje przekonania.

Podczas innej rozmowy przeprowadzonej przez Polygon ze scenarzystami filmu, Ryan i Kaz Firpo, dowiedzieliśmy się o nowych inspiracjach twórczyni. Okazuje się, że pomocne były projekty Studia Ghibli. Ujawnia się to w aspekcie niejednoznaczności moralnej bohaterów, o których wspominamy w kontekście postaci Kingo. Dodali, że ważna jest scena w Hiroszimie pokazująca ciemną stronę ludzkich decyzji, co przywodzi na myśl animację Grave of the Fireflies.

Skoro mowa o inspiracjach, inną podpowiedź przed realizowaniem Eternals stanowi gra Final Fantasy VII. Kaz wspomina, że gra zmieniła jego życie, poszerzając horyzonty tego, co można zrobić w historii. Scenarzyści odpowiedzieli też na pytanie dotyczące możliwych planów rozwijania historii Eternals w MCU.

Powiedzieliśmy sobie w żartach, że na Disney+ powinien pojawić się prequel Eternals. Wrócić i zrobić odcinek o Kingo w Bombaju w latach 90., w którym działa jako gwiazda filmowa, albo obserwując wcześniej rozpad imperium brytyjskiego dzięki Gandhiemu. I widzę też odcinek z Teną, która jest w Grecji. Chciałbym zrobić taki serial.

Eternals