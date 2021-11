Eternals - [SPOILER] miał mieć większą rolę w filmie. Zdradza to zdjęcie zza kulis

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Empire

W scenie po napisach filmu Eternals pojawia się Eros, brat Thanosa, w którego wciela się Harry Styles. Jednak zdjęcie zza kulis produkcji zdradza, że postać mogła mieć większą rolę w produkcji. Styles pojawia się na nim wraz z Richardem Maddenem i Lią McHugh. Co ciekawe aktor i muzyk jest ubrany w strój, w którym Eternals pojawiają się w scenie otwierającej film. Wygląda na to, że Eros miał być częścią sekwencji. Zresztą Ryan i Kaz Firpo, odpowiedzialni za scenariusz ujawnili, że Eros był brany na początku jako jeden z głównych bohaterów, jednak ostatecznie wprowadzono go dopiero w scenie po napisach.

Ponadto Patton Oswalt, który w scenie po napisach wciela się w postać Trolla Pipa pokazał zdjęcia zza kulis produkcji w stroju do motion capture.

Ponadto Matt Aitken z Weta Digital, który kierował działem efektów specjalnych przy filmie wyjawił, że kostiumy dwóch postaci musiały zostać wygenerowane przez CGI, ponieważ ich projekty zmieniły się już po nakręceniu. Chodzi o stroje Theny i Erosa. Aitken zdradził również jak ogromny był zaprojektowany przez nich Tiamut, Celestian, którego narodzenie z jądra Ziemi przerywają Eternals w finale produkcji. Stwierdził, że od czubka głowy do stóp będzie to około 500 km wysokości.

Eternals - film można obecnie oglądać na ekranach polskich kin.