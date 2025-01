Mamy kolejne informacje o Stranger Things 5! Odcinki będą "długości filmów"!

fot. Netflix

Finn Wolfhard ujawnił w wywiadzie dla Collider nowe informacje o finałowym sezonie Stranger Things! Aktor opowiedział m.in. o długości odcinków, która już w poprzednich sezonach przypominała filmy pełnometrażowe.

Stranger Things 5 – wypowiedzi Finna Wolfharda

To zdecydowanie długi sezon. Nie każdy odcinek przypomina film pełnometrażowy, ale w tym roku z pewnością pojawią się odcinki, których czas trwania jest zdecydowanie filmowy. Sumując to wszystko, są jak małe mikro-filmy. Ale są odcinki, które nadal trwają 40, 45 minut.

Finn Wolfhard odniósł się też do finału serialu, opisując jego pierwsze czytanie.

Czytałem to z obsadą i było niewiarygodnie emocjonalne. Czytaliśmy to na zimno. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, więc ten pierwszy raz był bardzo przytłaczający i naprawdę wyjątkowy. To była zdecydowanie jedna z tych rzeczy, która wywołała dużo więcej emocji, niż przypuszczałem. Ale jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i podekscytowany, że wyjdzie na światło dzienne.

Stranger Things 5 będzie podzielone na dwie części?

Stranger Things 5 – fabuła, obsada, data premiery

Szczegóły fabularne 5 sezonu pozostają nieznane. Wiadomo, że nastąpi przeskok czasowy o rok względem wydarzeń z 4 sezonu. Zakończył się on sceną, w której Vecna otworzył bramę do Upside Down, co doprowadziło do masowych zniszczeń w Hawkins.

W nowym sezonie powrócą aktorzy znani z poprzednich odsłon serialu – Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer i Charlie Heaton. Dołączą też nowi aktorzy: Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux i Linda Hamilton.

Data premiery piątego sezonu Stranger Things nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale według przecieków ma być to tegoroczna jesień, a konkretniej 27 listopada. Pierwsze cztery sezony są dostępne do obejrzenia na platformie Netflix.