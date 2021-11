Spider-Man: Bez drogi do domu - Electro ma związek z... technologią Iron Mana?! Nowe spoty zaskakują

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że wiemy, dlaczego Electro zmienił się z niebieskiej wersji w bardziej ludzką, Nowy spot filmu Spider-Man: Bez drogi do domu pokazuje zbliżenie na złoczyńcę, który najwyraźniej ma na sobie strój z... reaktorem łukowym, czyli technologią Iron Mana. Wszystko wskazuje na to, że to dzięki temu mógł przejść transformację i zwiększyć poziom swojej mocy. Nie wiadomo jednak, skąd wziął tę technologię po przejściu ze alternatywnego równoległego świata. A wiemy przecież, że Doktor Octopus też dostaje technologię Iron Mana, bo widzimy nawet w ujęciach z zapowiedzi, jak jego macki się zmieniają.

Zobaczcie Electro z reaktorem łukowym:

https://twitter.com/SpiderManShots/status/1462486700320563210

Jak odkrył Comicbook.com spoty już pokazują przynajmniej jedną zmianę w scenach znanych z pełnego zwiastuna. Chodzi o ten moment, w którym Doktor Strange zapowiada, że ktoś przechodzi do świata MCU i nie może ich powstrzymać. W zwiastunie ten dialog rozgrywał się nocą w Nowym Jorku i widzieliśmy w tle na niebie fioletowe bruzdy. W spocie ten dialog jest pokazany na tle słonecznego Nowego Jorku. Oznacza to najpewniej, że ta scena oznacza coś zupełnie innego, niż zwiastun mógł sugerować. Najpewniej ma związek jednak ze złoczyńcami i pewnie pojawi się w początkowych fragmentach filmu.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach już 17 grudnia 2021 roku.