Ethan Hawke o teledysku Taylor Swift. Na planie czuł się "jak gwiazda rocka"

fot. zrzut ekranu z YouTube, link: https://www.youtube.com/watch?v=q3zqJs7JUCQ

W kwietniu ukazał się teledysk do najnowszego singla Taylor Swift, Fortnight. W klipie artystka nawiązała do Stowarzyszenia Umarłych Poetów - rolę szalonych naukowców odegrali Ethan Hawke oraz Josh Charles. Niedawno Hawke był gościem w programie talk-show Stephena Colberta, gdzie opowiedział o przygotowaniach do tego klipu. Wspomniał o spotkaniu rzeszy młodych fanów Taylor, noszących jej merch, których spotkał z Charlesem na lotnisku.

- Pomyśleliśmy, że niedługo spotkamy królową we własnej osobie. Josh i ja wygłupialiśmy się przez cały dzień. Czuliśmy się jak największe gwiazdy rocka na świecie. Josh jest inny niż ja. Ja próbowałem zachowywać się bardziej dyskretnie. Josh, idziemy do obozu Taylor. On na to: "Hej, macie tu jakieś sushi? Och, zjedzmy tutaj trochę sushi". To było najlepsze sushi, jakie kiedykolwiek jadłem.

Ponieważ Hawke podpisał NDA (umowę o zachowaniu poufności), nie mógł powiedzieć swoim nastoletnim córkom, że spotkał Taylor Swift. Jednak gdy się już dowiedziały, nie były zadowolone.

- Prawda jest taka, że kiedy się o tym dowiedziały, na ich twarzy widniało głębokie rozczarowanie. "Nie zwracajcie uwagi na mojego taty. To idiota. Powinniście zadzwonić do mnie". Taylor należy do nich. Nie mogę temu zaprzeczyć.

Zobaczcie pełną rozmowę aktora ze Stephenem Colbertem:

W klipie do piosenki Fortnight, otwierającej najnowszy album Swift, piosenkarka oraz Post Malone odgrywają byłych kochanków. W połowie teledysku pojawiają się Hawke oraz Charles, którzy przeprowadzają testy na bohaterce granej przez Taylor.