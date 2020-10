Euforia - kiedy zobaczymy specjalne odcinki serialu? Pierwsze szczegóły

Źródło: Materiały prasowe

Jak informowaliśmy pod koniec sierpnia Zendaya w programie Jimmy'ego Kimmela zdradziła, że twórcy serialu Euforia, którego jest gwiazdą, planują odcinek specjalny, który będzie stanowił pewien pomost między sezonami, aby zaspokoić oczekiwania fanów w czasie pandemii. HBO wyjawiło w końcu pierwsze szczegóły projektu. Okazuje się, że będą dwa odcinki specjalne. Pierwszy z nich zadebiutuje 6 grudnia. Nosi on tytuł Trouble Don’t Last Always. W nim zobaczymy jak Rue spędza święta Bożego Narodzenia po wydarzeniach z finału 1. sezonu, kiedy rozstała się z Jules na dworcu.

Odcinek napisał i wyreżyserował twórca Euforii Sam Levinson. Epizod został nakręcony z zachowaniem wszelkich protokołów bezpieczeństwa. Szczegóły drugiego odcinka specjalnego są trzymane w tajemnicy.

Dla przypomnienia Euforia oparta jest na izraelskim formacie o tym samym tytule i opowiada o losach grupy licealistów, którzy walczą z problemami w świecie narkotyków, seksu, social mediów i osobistych traum. W obsadzie znajdują się oprócz Zendayi między innymi Maude Apatow, Brian "Astro" Bradley, Eric Dane, Barbie Ferreira, Storm Reid i Sydney Sweeney.