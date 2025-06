Najpierw Diuna, teraz James Bond. Wybrano reżysera nowego filmu o agencie 007!

Źródło: materiały prasowe

Amazon MGM Studios ogłosiło, że nowy film o Jamesie Bondzie wyreżyseruje Denis Villeneuve. Co jest o tyle zaskakujące, że twórca aktualnie pracuje nad kolejną częścią Diuny, która na pewno pochłania większość jego uwagi. Dopiero 16 grudnia 2026 roku widowisko trafi do kin i będzie mógł całkowicie skupić się na nowym projekcie.

Denis Villeneuve kochał filmy o Jamesie Bondzie odkąd był małym chłopcem. Zawsze marzył o nakręceniu własnego, a teraz jest to również nasze marzenie. Mamy szczęście, że jesteśmy w rękach tego niezwykłego filmowca – skomentowali Amy Pascal i David Heyman, którzy pełnią przy projekcie rolę producentów.

Najpierw Diuna, teraz James Bond

Z czego znamy Denisa Villeneuve? W ostatnich latach było o nim głośno dzięki adaptacji Diuny, która zarobiła ponad 400 milionów dolarów w kasie biletowej i zdobyła aż sześć Oscarów. Kontynuacja również okazała się hitem. Villeneuve dzięki obu adaptacjom książek Franka Herberta zyskał miano wizjonera. Poza tym twórca ma na koncie również takie produkcje jak Blade Runner 2049, Labirynt, Sicario czy Nowy początek.

Moje najwcześniejsze wspomnienia związane z chodzeniem do kina dotyczą agenta 007. Dorastałem oglądając filmy o Jamesie Bondzie z moim ojcem, sięgając aż do Doktora No z Seanem Connerym. Jestem zagorzałym fanem Bonda. Dla mnie to święte terytorium. Zamierzam uszanować tradycję i otworzyć drogi dla wielu nowych misji w przyszłości. To ogromna odpowiedzialność, ale jestem bardzo podekscytowany i czuję się zaszczycony tą szansą – skomentował sam Villeneuve.

