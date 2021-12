Euforia - nowy zwiastun 2. sezonu. Zendaya powraca w serialu HBO Max

HBO Max

Euforia doczeka się 2. sezonu na platformie HBO Max oraz na HBO. Wcześniej oficjalnie ogłoszono, że premiera światowa odbędzie się 9 stycznia 2022 roku. W Polsce dzień później, czyli 10 stycznia 2022 roku na HBO GO.

Sam Levinson ponownie jest twórcą, scenarzysta i showrunnerem serialu. W ekipie producentów są między innymi Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem oraz Daphna Levin. Druga sezonu skupia się na konsekwencjach decyzji Rue (Zendaya) i Jules (Hunter Schafer) o zakończeniu swojego związku. To spowodowało, że Rue wróciła do narkotyków. Poniżej możecie zobaczyć pełny zwiastun nadchodzącego sezonu.

Euforia - zwiastun 2. sezonu

W obsadzie 2. sezonu są Zendaya, Hunter Schafer, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Storm Reid, Austin Abrams i Nika King. Te osoby powracają z pierwszej serii. Do 2. sezonu dołączyli Dominic Fike, Minka Kelly i Demetrius "Lil Meech" Flenory Jr.

