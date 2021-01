Euforia - zwiastun drugiego epizodu specjalnego serialu. Wcześniejsza premiera w HBO Max

fot. HBO

Drugi odcinek specjalny nagrodzonego Emmy serialu Euforia będzie miał premierę w HBO Max w piątek, 22 stycznia, przed debiutem w HBO w niedzielę 24 stycznia. W sieci pojawił się oficjalny zwiastun epizodu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Drugi odcinek specjalny, wyreżyserowany przez twórcę serialu Sama Levinsona i zatytułowany F * ck Anyone Who's Not A Sea Blob, opowiada o Jules (w tej roli Hunter Schafer) podczas świąt Bożego Narodzenia, która zastanawia się nad ostatnimi wydarzeniami z jej życia. Schafer jest współproducentem wykonawczym epizodu, do którego napisała scenariusz z Levinsonem. Oba odcinki specjalne zostały wyprodukowane zgodnie z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi ochrony przed koronawirusem.

Dla przypomnienia pierwszy odcinek specjalny, Trouble Don't Last Always, zadebiutował 6 grudnia w HBO i miał wczesną premierę w HBO Max 4 grudnia. Jego bohaterką była Rue grana przez Zendayę.