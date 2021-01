Batman: The Animated Series - HBO Max stworzy kontynuację kultowego serialu animowanego?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

WB

WarnerMedia od jakiegoś czasu rozwija swój plan powiększenia liczby subskrybentów platformy HBO Max. Wydaje się, że tym razem postanowili zrobić to za pomocą nostalgii. Otóż podobno trwają prace nad kontynuacją kultowego serialu animowanego Batman: The Animated Series.

Wiadomość została udostępniona w podcaście Fatman Beyond Kevina Smitha, kiedy współgospodarz Marc Bernardin podzielił się plotką, że HBO Max chce zrobić sequel Batman: The Animated Series. Co ciekawe sam Smith stwierdził, że również słyszał o tej sprawie ze swoich wiarygodnych źródeł.

foto. WB

Oryginalny serial był emitowany w latach 1992-1995. Opowiadał on o przygodach Mrocznego Rycerza. Zamaskowany mściciel w każdym odcinku musiał zmierzyć się z wszelkiej maści antagonistami ze swojego komiksowego panteonu takimi jak Joker, Riddler, Poison Ivy czy Dwie Twarze.