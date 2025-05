Stellar Blade 2 może zadebiutować szybciej, niż się spodziewacie. Twórcy mają już konkretne plany

fot. SIE

Studio Shift Up, twórcy ciepło przyjętego przez graczy oraz krytyków Stellar Blade, oficjalnie potwierdziło plany stworzenia kontynuacji. Co więcej, wygląda na to, że nie trzeba będzie na nią długo czekać.

Firma opublikowała raport finansowy, w którym podzieliła się również planami na przyszłość. Na wykresie, w przedziale lat 2024–2027 pojawiły się dwie interesujące pozycje: „ekspansja na nowe platformy” oraz „kontynuacja Stellar Blade”. Pierwszy wpis prawdopodobnie odnosi się do pecetowego portu gry, który ma zadebiutować już w czerwcu tego roku. Może to sugerować, że sequel ukaże się w 2026 roku, czyli zaledwie około dwa lata po premierze pierwszej części.

Oprócz tego Shift Up pracuje także nad nową, niezapowiedzianą jeszcze grą, znaną roboczo jako Project Witches. Produkcja ta zajmuje ostatnie miejsce w przedstawionym harmonogramie, co sugeruje, że możemy się jej spodziewać dopiero po premierze drugiego Stellar Blade.

Stellar Blade zadebiutowało na PlayStation 5 w kwietniu 2024 roku. Gra zebrała wysokie oceny w branżowych mediach i sprzedała się w nakładzie przekraczającym milion egzemplarzy. Już 11 czerwca produkcja ta trafi na PC i zaoferuje między innymi wsparcie dla DLSS i FSR oraz nową zawartość, w tym 25 kostiumów i nowego bossa.