Evil - zwiastun 3. sezonu serialu. Jest data premiery

fot. CBS

Evil to znany serialowy horror, który ze stacji CBS, w której zadebiutował przeniósł się do platformy Paramount+, dzięki czemu twórcy mogli przesunąć jeszcze bardziej granice ekranowej grozy. Ujawniono, że 3. sezon projektu zadebiutuje w serwisie 12 czerwca 2022 roku. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź promująca nową odsłonę.

3. sezon serialu rozpoczyna się chwilę po zakończeniu 2. serii. W nowej odsłonie David i Kristen muszą nie tylko poruszać się w najeżonej niebezpieczeństwami nowej rzeczywistości, ale także zmagać się z zaangażowaniem Davida w jednostkę szpiegowską w kościele katolickim. Tymczasem Ben odkrywa, że ​​jego mózg pęka od nierozwiązanych spraw. Bohater zwraca się o pomoc do siostry.

Evil 3. sezon - zwiastun

W obsadzie serialu znajdują się Mike Colter, Katja Herbers, Michael Emerson, Christine Lahti , Kurt Fuller, Andrea Martin, Brooklyn Shuck, Skylar Grey, Maddy Crocco i Dalya Knapp.

