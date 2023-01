Ezra Miller zostanie jako Flash? Brak Wonder Woman - co z innymi bohaterami Snydera?

fot. IMDb.com

Informatorzy Variety twierdzą, że plan Jamesa Gunna i Petera Safrana na najbliższe lata jest obszerny, ale nie jest całkowitym resetem wszystkiego, co do tej pory powstało. Dodają, że według ich źródła takie do tej pory stworzone produkcje i postacie z nich będą częścią przyszłości DCU: Aquaman, Shazam, postacie z Peacemakera oraz nadchodzący The Blue Beetle.

DCU bez Wonder Woman

Dziennikarz Variety dodaje, że w styczniu 2023 roku Gunn i Safran mają przedstawić publicznie swoją wizję na filmowe uniwersum na najbliższe trzy lata. Jego informator twierdzi też, że Wonder Womana grana przez Gal Gadot nie jest częścią tych planów. Informowaliśmy, że Wonder Woman 3 została skasowana, a reżyserka Patty Jenkins nie jest już związana z projektem.

James Gunn jednak szybko reaguje na Twitterze. Twierdzi, że wzmianka o Wonder Woman nie jest prawdziwa, a ich plan jest przygotowywany na 8-10 lat. Tylko część planów będzie publicznie ogłoszona w styczniu 2023 roku.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1610802059309383682

https://twitter.com/JamesGunn/status/1610802881556545541

Ezra Miller jako Flash?

Obecnie mamy kilkumiesięczny spokój z aktorem, który poddał się leczeniu, by ogarnąć problemy psychiczne. W wyniku tego okresu, w którym co chwile słyszeliśmy o przestępstwach, napadach i innych przerażających rzeczach związanych z aktorem, chciano go zwolnić. Przez to, że z Ezrą Millerem najwyraźniej jest lepiej, według Variety niektórzy dyrektorzy Warner Bros. chcieliby, aby nadał był Flashem. James Gunn napisał jedynie, że nie wie, co napisano o Millerze, więc niczego nie potwierdził, ani nie zdementował.

