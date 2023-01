Dwayne Johnson chciał przejąć władzę w DC. Kosmiczne wymagania, wściekli producenci

fot. DC

Według Variety aktor i producent Dwayne Johnson w kwietniu 2022 roku podjął próbę przejęcia władzy nad filmowym uniwersum DC. Razem z producentem Hiramem Garcią zlekceważyli hierarchię władzy w Warner Bros. i udali się bezpośrednio do prezesa korporacji Warner Bros. Discovery – Davida Zaslava. Podczas spotkania przedstawili plan na lata, jak rozwinąć uniwersum DC dzięki Black Adamowi oraz Supermanowi w wykonaniu Henry'ego Cavilla. Chcieli ostatecznie nakręcić film, w którym Superman walczyłby z Black Adamem. Nie wiemy, czy inne postacie uniwersum DC były brane pod uwagę przez aktora. Dziennikarz podaje, że większość źródeł potwierdza te rozmowy, ale niektóre minimalizują ich znaczenie.

Dwayne Johnson kontra Warner Bros.

Decyzja aktora o zlekceważeniu władz studia wywołała negatywne reakcje WB. Byli oni wściekli na to, że Johnson udał się bezpośrednio do szefa korporacji.

Do pogorszenia relacji Dwayne'a Johnsona z Warner Bros. doszło też przy filmie animowanym DC Liga Super-Pets. Władzom nie podobało się to, że aktor niewiele zrobił dla promocji tego tytułu. Okazuje się, że Dwayne Johnson żądał wiele, nie dając za dużo w zamian. Chciał mieć status producenta przy animacji. Do dziwnej sytuacji doszło również przed premierą Black Adama w Nowym Jorku. Dwayne nalegał, aby był tam bar z tequilą marki Teremana, która do niego należy. Wszyscy byli zdziwieni, bo film miał kategorię wiekową PG-13 (czyli skierowany był też do dzieci). Ostatecznie zgodzono się na to.

Informatorzy mówią, że wymagania The Rocka jedynie rosły, ale nie przekładały się na jego działania. Black Adam ostatecznie okazał się komercyjną klapą: zebrał w światowym box office 391 mln dolarów przy budżecie 195 mln dolarów (plus 40 mln dolarów na dokrętki).

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Dwayne Johnson opublikował dyplomatyczne oświadczenie, z którego wynika, że w najbliższym czasie DCU nie planuje produkcji z Black Adamem. Z uwagi na konfliktową relację aktora z Warner Bros. nie wiemy, czy to kiedykolwiek się zmieni.

