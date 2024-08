Postacie spoza MCU, które dołączyły do Kinowego Uniwersum Marvela. Mutanci, Pajączki i kultowi złoczyńcy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Choć na początku między różnymi superbohaterskimi światami istniał dość wyraźny podział, z czasem do MCU zaczęto dodawać coraz więcej postaci z innych ekranowych franczyz, na przykład 20th Century Fox. Stało się tak głównie dlatego, że Marvel odzyskał prawa autorskie do wielu komiksowych bohaterów i bohaterek, więc wreszcie mógł ich użyć.

Niektórzy z nich to tylko niewielkie występy cameo i smaczki dla fanów, jak chociażby występ Jamiego Foxxa jako Electro czy chwilowy powrót Chrisa Evansa do roli Johnny'ego Storma, choć obsadzono już kogoś innego w reboocie Fantastycznej Czwórki. Są jednak także postacie, którzy mają potencjał na to, by stać się kluczowymi członkami uniwersum, jak Deadpool w wykonaniu Ryana Reynoldsa, którego już widzowie powitali z otwartymi ramionami.

Postacie spoza MCU, które dołączyły do Kinowego Uniwersum Marvela [GALERIA]

Screen Rant uznało, że warto byłoby w związku z tym uporządkować naszą wiedzę. Poniżej znajdziecie zebraną przez nich listę postaci spoza MCU, które z czasem dołączyły do Kinowego Uniwersum Marvela, w formie galerii. W zestawieniu są znani mutanci, jak Bestia i Charles Xavier, różne warianty Pajączka i kultowi złoczyńcy, na przykład Doktor Octopus i Zielony Goblin.

Co ciekawe, znalazło się także miejsca dla Gambita granego przez Channinga Tatuma. Choć technicznie rzecz biorąc postać zadebiutowała na ekranie w filmie Deadpool & Wolverine, to portal zalicza go do "spoza MCU" dlatego, że ta wersja prawdopodobnie pochodzi z niezrealizowanego filmu 20th Century Fox ze świata X-Menów.

Nie przedłużając, zapraszamy do zapoznania się z galerią.