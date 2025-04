Nowy Blade oficjalnie wstrzymany! Sprawdźcie, co straciliśmy

Fot. Materiały prasowe

Blade to historia superbohatera będącego połączeniem wampira z człowiekiem, która pierwotnie pojawiła się w komiksach Marvela. Zekranizowano ją w 1998 roku, jednak okazało się, że studio planuje reboot produkcji. Film zmieniał wielokrotnie reżyserów i scenarzystów, a prace nad nim nie szły do przodu przez dłuższy czas - w końcu potwierdzono, jaki był tego powód.

Blade - co dalej z filmem?

Nagrodzona Oscarem projektantka kostiumów, Ruth E. Carter, która pracowała m.in. przy Czarnej Panterze, potwierdziła, że Blade został wstrzymany wskutek strajków aktorów i scenarzystów w Hollywood. Wcześniej już przygotowywała ten film - przyznała, że musiała zebrać wiele informacji odnośnie wampirów, z którymi wiązała się fabuła. Prawdopodobnie wróciłaby do ekipy produkcyjnej, gdyby przygotowywano go do rozpoczęcia zdjęć - na razie jednak się na to nie zanosi.

Dodatkowo Carter ujawniła, że krążąca od dłuższego czasu plotka, że Blade będzie filmem historycznym, jest prawdą. Historia miała zostać osadzona w latach 20. ubiegłego wieku.

