Fable powróci na PC i Xbox Series X! Pierwszy zwiastun trafił do sieci

Microsoft

Od dłuższego czasu w sieci pojawiały się plotki i przecieki na temat powrotu marki Fable. Microsoft nie śpieszył się jednak z ich potwierdzeniem. Dopiero w trakcie lipcowej prezentacji gier tworzonych z myślą o konsoli Xbox Series X oficjalnie ujawniono nowy tytuł i zaprezentowano jego debiutancki zwiastun.

Zawiodą się jednak ci, którzy oczekiwali konkretów. Materiał jest bardzo tajemniczy i nie ma w nim nawet sekundy z rozgrywki. Zamiast tego postawiono na efektowne CGI, które przedstawia świat. Ten, jak możemy przeczytać w opisie, ma być pełen "fantastycznych stworzeń" i "wspaniałych miejsc".

Fable tworzone jest przez studio Playground Games, do tej pory znanego z serii wyścigów Forza Horizon. Pod zwiastunem pojawił się dopisek, że będzie to "nowy początek dla legendarnej marki", co sugeruje, że w ręce graczy trafi reboot cyklu.

Gra trafi na PC oraz konsolę Xbox Series X, ale jej data premiery, nawet przybliżona, nie została jeszcze ujawniona. Podobnie jak inne tytuły, tak i ten dostępny będzie w usłudze Xbox Game Pass.