The Outer Worlds z dodatkiem. Zapowiedziano DLC Peril on Gorgon

materiały prasowe

Microsoft zaprezentował pierwszy zwiastun fabularnego dodatku Peril on Gorgon do gry The Outer Worlds, która na rynku debiutowała pod koniec 2019 roku. W rozszerzeniu tym gracze trafią na asteroidę Gorgon, która w przeszłości stanowiła najśmielsze przedsięwzięcie naukowców, a obecnie jest nękana przez potwory i rzezimieszków.

Obecność bohatera gry na Gorgonie jest ściśle powiązana z zadaniem, jakie ten otrzymuje. Zleceniodawcą jest Minnie Ambrose, matka dr Olivii Ambrose, która kierowała projektem naukowym na asteroidzie.

Twórcy zapewniają, że gracze otrzymają do dyspozycji kompletnie nową lokację, nowy rodzaj przeciwników, a także kolejne, zróżnicowane narzędzia do ich eksterminacji - wśród nich zarówno broń palną, jak i do walki w ręcz.

Dodaetek Peril on Gorgon do The Outer Worlds zadebiutuje na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One już 9 września. Cena tego rozszerzenia nie została jeszcze ujawniona.