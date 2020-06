Facebook chce stworzyć gogle VR cienkie jak okulary

Źródło: Facebook

Wszystkie popularne zestawy VR wyglądają podobnie – bazują na wyświetlaczach, na które spoglądamy za pośrednictwem specjalnych soczewek ostrzących obraz w naszym polu widzenia. Są ciężkie, masywne i mocujemy je do głowy za pośrednictwem obręczy bądź pasków stabilizujących. Niestety, ze względu na spore gabaryty obciążają kark oraz nos użytkownika. Zespół Facebooka wpadł na pomysł, jak wyeliminować te niedogodności.

Pracownicy Reality Labs zaprezentowali projekt koncepcyjny okularów VR z holograficzną optyką. Wbrew nazwie urządzenie nie wyświetla hologramów, ale dzięki zjawisku polaryzacji pozwala wykorzystać 9-milimetrowy film do odbicia promieni światła w taki sposób, aby zauważalnie skrócić odległość ekranu od oka obserwatora. Co ciekawe mimo skrócenia dystansu od wyświetlacza okulary mają zaoferować kąty widzenia zbliżone do tych z gogli obecnej generacji.

Ten nietypowy układ optyczny jest tak kompaktowy, że waży zaledwie 18 gramów. Nie jest to jednak docelowa waga całego zestawu VR. Do tego należy doliczyć jeszcze ciężar modułu laserowego, baterii oraz systemu przesyłu obrazu z komputera. Według wstępnych założeń wykorzystanie optyki holograficznej umożliwi wykorzystanie w okularach tego typu 2,1-calowego ekranu o rozdzielczości 1600x16000 pikseli.

Prototyp nie jest jeszcze w pełni funkcjonalny, gdyż przystosowano go wyłącznie do pokazywania monochromatycznych treści w odcieniach zielonym. Ale w teorii możliwe jest stworzenie wyświetlacza laserowego, który nie tylko pozwoliłby zminiaturyzować gogle VR, ale zapewniłby także znacznie szerszą paletę barw, nieznacznie przewyższającą przestrzeń barwną paneli OLED.

Prace nad laserowymi goglami VR są dopiero w zalążku, dlatego na urzeczywistnienie tej technologii przyjdzie nam poczekać. Ale jeśli Facebookowi uda się dopiąć swego, za kilka(naście) lat możemy doczekać się prawdziwego przełomu w branży wirtualnej rzeczywistości.