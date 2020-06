Twórcy The Order: 1886 zostali przejęci przez Facebooka

SIE

Ready at Dawn zostało przejęte przez Facebooka i staje się częścią Oculus Studios, gdzie w dalszym ciągu będzie zajmować się grami VR. Informacja ta nie powinna być dla nikogo szczególnym zaskoczeniem, bo kalifornijskie studio od kilku lat skupiało się właśnie na dostarczaniu treści na Oculus Rift, czyli platformę wirtualnej rzeczywistości produkowaną przez korporację Marka Zuckerberga. Od 2017 roku wypuścili na rynek kilka produkcji - dobrze przyjęte Lone Echo, które w tym roku ma doczekać się kontynuacji, a także Echo Arena i Echo Combat.

Jako część Oculus Studios, Ready at Dawn w dalszym ciągu będzie tworzyć zapadające w pamięć, immersyjne i innowacyjne doświadczenia VR dla graczy na całym świecie jako niezależnie działające studio. Jesteśmy podekscytowani mogąc powitać ich w naszej rodzinie – czytamy we wpisie na oficjalnej stronie marki Oculus.

Ready at Dawn to kalifornijskie studio, które w roku 2015 dostarczyło na rynek The Order: 1886, jedną z najbardziej imponujących pod względem graficznych gier tej generacji konsol. Wcześniej pracowali także m.in. nad mobilnymi odsłonami serii God of War.