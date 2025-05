Fachowiec - premiera online. Gdzie obejrzeć film na VOD?

foto. materiały prasowe

Reżyser David Ayer po sukcesie komercyjnym jakim był Pszczelarz postanowił iść za ciosem i nakręcił kolejny film akcji z Jasonem Stathamem w roli głównej. Tym razem za scenariusz odpowiada sam Sylvester Stallone, a całość jest oparta na jednej z serii popularnych książek autorstwa Chucka Dixona. Fachowiec ma także jeden polski akcent. Otóż w postać młodego rosyjskiego gangstera Vanko Kharchenko wciela się Piotr Witkowski.

Fachowiec – online

Jeszcze kilka dni temu Fachowca można było oglądać na dużym ekranie, a od dziś jest on dostępny dla wszystkich abonentów platformy streamingowej Prime Video.

Fachowiec – fabuła

Levon Cade (Jason Statham) porzucił karierę odznaczanego wojskowego, który uczestniczył w tajnych operacjach, żeby wieść proste życie robotnika budowlanego. Kiedy jednak córka szefa, która jest dla niego jak rodzina, zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, postanawia sprowadzić ją do domu. Poszukiwania wiodą go do świata zepsucia znacznie większego, niż był sobie w stanie wyobrazić.