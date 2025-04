Były już rozmowy w sprawie roli Batmana w DCU? Jeden z faworytów fanów to zasugerował

fot. materiały prasowe

O Batmanie 2 z Robertem Pattinsonem nadal niewiele wiadomo, a aktor zdaje się robić wszystko inne w oczekiwaniu na konkrety związane z tą produkcją, czego dowodem jest rzekome dołączenie do obsady Diuny 3. W tym czasie James Gunn ma ręce pełne roboty z promocją Supermana, ale i kolejnymi zakulisowymi posunięciami względem uniwersum DCU. Tamtejszy Batman jest nadal nieobsadzony, a w sieci jest kilku kandydatów, których wspierają fani. Najczęściej wymieniane nazwiska to Alan Ritchson (Reacher) oraz Brandon Sklenar (It Ends With Us). Obaj panowie w przeszłości wyrażali gotowość i chęć założenia maski Mrocznego Rycerza.

Z doniesieniami po raz kolejny skonfrontowano Brandona Sklenara, z którym porozmawiał portal Screen Rant. Zapytano go o to, czy jest świadom plotek i tego, że jest jednym z faworytów fanów:

Naciskajmy na to dalej! Chciałem to zrobić odkąd byłem dzieciakiem. Nigdy o tym nie mówiłem publicznie, a nagle zaczęło się to dziać. Mam nadzieję, że pewnego dnia się to stanie.

Dziennikarz przeprowadzający wywiad zapytał też o to, czy ktoś już kontaktował się z aktorem w tej sprawie. Okazuje się, że... tak:

Tak. Prawdopodobnie są mnie świadomi na jakimś poziomie. I to wewnętrzne dziecko i "dorosły ja" jesteśmy prze-szczęśliwi. Mam wiele pomysłów! Byłoby na pewno fajnie.

