Falcon i Zimowy żołnierz - co było prawdziwe, co CGI? To wideo kryje zaskoczenia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel opublikował oficjalne wideo o kulisach tworzenia efektów specjalnych w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Eric Leven, nadzorujący te prace, w rozmowie z Lorraine Cink omawia różne kluczowe sceny akcji, w których trzeba było wykorzystać efekty komputerowe. Jednak oglądając wideo można znaleźć kilka niespodzianek, bo kilka ważnych momentów zostało zrealizowanych w sposób praktyczny. Jak mówi Leven, mając różne prawdziwe rzeczy na ekranie, pozwoliło im to stworzyć efekty komputerowe w sposób realistyczny, bo mieszały się one z prawdziwymi ujęciami. Dzięki temu widz mógł kwestionować to, co widzi, bo nie ma pewności, że akurat dana scena to CGI.

Anthony Mackie niedawno wspominał w wywiadzie, że oglądał cały sezon ze swoimi dziećmi. I choć najmłodsze mówiły mu, że ten bohater na ekranie wygląda i mówi tak jak ich tata, nie skojarzyli, że to właśnie jest on. Dla aktora reakcje dzieciaków były bardzo zabawne.

Falcon i Zimowy żołnierz to serial MCU tworzony dla platformy Disney+. Produkcja będzie dostępna tylko w tym VOD.