Baldoni vs. Lively. Ryan Reynolds zignorował dowody, by pogrążyć filmowca?

Marvel/Instagram

Reklama

Konflikt między gwiazdami It Ends Wit Us trwa. Przypominamy, że Blake Lively oskarżyła Justina Baldoniego o molestowanie seksualne, a także zorganizowanie przeciwko niej kampanii online, mającej na celu pogorszenie jej wizerunku. Z kolei filmowiec złożył pozew o zniesławienie na kwotę 400 milionów dolarów przeciwko aktorce i między innymi magazynowi New York Times, który opublikował artykuł sprzyjający narracji Lively.

W nowym oświadczeniu prawników Baldoniego zostało podkreślone, że dużą rolę w całym konflikcie miał Ryan Reynolds, gwiazda Deadpoola i partner Blake Lively. Filmowiec już wcześniej oskarżył go, że wzorował na nim postać Nicepoola. Ponoć Reynolds i Lively wykorzystywali rzekomo fałszywe oskarżenia aktorki o molestowanie seksualne, by „zasiać terror po stronie Wayfarer” i wzmocnić swoją pozycję.

Co rzekomo zrobił Ryan Reynolds?

Według dokumentu, Reynolds od początku wiedział, że rzekoma „kampania oszczerstw” Baldoniego przeciwko Lively była fałszywa i miał dowody, które to potwierdzały, jednak postanowił je zignorować. Prawnicy filmowca twierdzą, że bardziej prawdopodobną przyczyną hejtu na aktorkę jest to, że podczas promowania filmu o poważnej tematyce przemocy domowej postanowiła reklamować swój alkohol i kosmetyki do włosów, niż to, że ktokolwiek zorganizował jakiś spisek przeciwko niej.

Reynolds wraz ze swoimi współspiskowcami zdobył komunikację między Wayfarer od Stephanie Jones, która obalała twierdzenie, iż Wayfarer zorganizowało kampanię mającą na celu pogorszenie czyjegoś wizerunku. Biorąc pod uwagę fakt, że dysponowali tymi materiałami, Reynolds, Lively i strona Sloane albo wiedziała, że narracja, którą nagłośnili, była fałszywa, albo zignorowali dowody. Dla Reynoldsa – właściciela firmy marketingowej – byłoby również jasne, że powodem złej prasy Lively była jej decyzja odnośnie tego, by reklamować alkohol i produkty do pielęgnacji włosów podczas promowania filmu o przemocy domowej.

Odpowiedź przedstawicieli Ryana Reynoldsa

Przedstawiciele Reynoldsa chcą oddalić sprzeciw Baldoniego wobec wniosku ich klienta o oddalenie sprawy. Rzecznik gwiazdy Deadpoola uważa, że strona Wayfarer wreszcie zaczęła zdawać sobie sprawę z oczywistych wad swojej skargi.

Po raz kolejny twierdzą, że doszło do zniesławienia, nie podając, kto został zniesławiony, co konkretnie zostało powiedziane, ani w jaki sposób ktokolwiek doznał rzeczywistej krzywdy – stwierdzili przedstawiciele Reynoldsa. – W przeciwieństwie do pana Baldoniego, który zbudował swoją markę udając mężczyznę, który jest „wystarczająco pewny siebie, aby słuchać” kobiet w swoim życiu, Ryan Reynolds faktycznie jest tym mężczyzną i będzie nadal wspierał swoją żonę, gdy ta nie tylko będzie sprzeciwiać się osobom, które ją nękały, ale które również próbowały się na niej za to zemścić.

Dalej, przedstawiciele Reynoldsa twierdzą, że ostatecznie strona Baldoniego będzie musiała zapłacić koszty wszczęcia „tak błahej” sprawy. Dodatkowo Lively, Leslie Sloane i NYT złożyły własne wnioski o oddalenie sprawy.