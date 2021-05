Falcon i Zimowy żołnierz - kogo pomysłem była postać Julii Louis-Dreyfus?

Disney+

Malcolm Spellman, scenarzysta serialu Falcon i Zimowy żołnierz udzielił kolejnego wywiadu o hicie Marvel Studios i MCU. W rozmowie z Everyone Loves a Good Story został zapytany o postać Madame Hydra, w którą wcieliła się Julia Louis-Dreyfus.

Od tego czasu wyjawiono, że Marvel ma dla tej antagonistki większe plany. Ma pojawić się również w filmie Czarna wdowa. Okazuje się, że w jego scenariuszu nie była to ta komiksowa postać. Spellman w scenie z Johnem Walkerem opisał ją jako przemądrzała agentka CIA. Fakt że to ostatecznie Valentina Allegra de Fontaine był pomysłem Marvel Studios.

- Oni są fanami tak, jak i my. Znają specyficzne detale, bo się tym ekscytują. To było tak w stylu: "A co jeśli byłaby to Val?". Na co wszyscy scenarzyści: "O, cholera, możemy tak zrobić? Możemy wprowadzić Val?". Wówczas wiedzą, że to była dobra sugestia.

Dodaje, że rola okazała się sukcesem, bo sama w sobie była easter eggiem.

Został także zapytany o dalsze losy nowego Kapitana Ameryki. Co prawda, Spellman nie odnosi się bezpośrednio do zapowiedzianego filmu Kapitan Ameryka 4, ale raczej mówi tak ogólnie. Jego zdaniem istotnym aspektem będzie brak jego supermocy, którą dzięki serum miał Steve Rogers. Ten konflikt walki ze złem bez tego może być istotny. Porównuje sytuację do Johna McClane'a ze Szklanej pułapki, który stał się kultowy, bo był zwykłym człowiekiem walczącym ze złem.